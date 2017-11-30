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Шуфрич и Савченко синхронно решили «ударить» по Украине

Шуфрич и Савченко синхронно решили «ударить» по Украине
Почти синхронно появилась информация на сайте правительства Венгрии о том, что один из лидеров «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич консультирует венгерскую сторону по проблемам украинско-венгерских отношений. При этом мы знаем, что позиция Шуфрича по закону Об образовании на стороне Венгрии. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политолог Олеся Яхно-Белковская.

По ее словам, вторая новость вышла о том, что нардеп Надежда Савченко во время своего визита п Польшу и выступления в Познаньском университете заявила, что войну начала украинская власть, а не Россия. За все время, как СМИ разместили такую информацию, со стороны Савченко не появилось ни одного опровержения, что подтверждает ее достоверность.

«Не знаю, сознательно или нет, но позиция этих политики де-факто в русле логики Кремля. Имею в виду как косвенное подыгрывание антиукраинским настроениям, так и озвучивание откровенных российских пропагандистских штампов относительно подмены субъекта войны. Не говоря уже о том, что внутриполитическая борьба не должна осуществляться за счет подрыва авторитета страны на международной арене», – резюмировала политолог.
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