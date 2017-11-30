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СпецтемаЗвезда «Сватов» сделал новое громкое заявление в адрес Украины

В ВР намерены сажать граждан, отрицающих Голодомор как геноцид

В ВР намерены сажать граждан, отрицающих Голодомор как геноцид
Ряд внефракционных народных депутатов Украины, представляющих ВО «Свобода», предложили ввести в стране уголовную ответственность по отношению к тем гражданам, которые отрицают Голодомор как геноцид, передает replyua.net. Отмечается, что 28 ноября соответствующий законопроект №7343 внесли в парламент Юрий Левченко, Андрей Ильенко, Михаил Головко и Олег Осуховский.

В соответствии с предлагаемым правкам, в Уголовном кодексе Украины должна появиться статья 442 (1). Именно ею и предусмотрено наказание штрафом от трех до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51–170 тыс. грн.) или тюремный срок до пяти лет за публичное отрицание Голодомора 1932–1933 годов в Украине как геноцида украинского народа.

Если подобные действия будут повторяться или совершаться лицами, занимающими высокие государственные должности, предусмотрено лишение свободы до пяти лет лишения свободы без возможности внесения штрафа. Текст пояснительной записки гласит, что принятие такого законопроекта поможет восстановить историческую справедливость в отношении жертв Голодомора в Украине.
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