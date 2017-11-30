В декабре инвалиды получат прибавку к социальным выплатам

Павел Розенко, вице-премьер Украины, заявил о том, что уже с завтрашнего дня, с 1 декабря, в стране увеличат прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, также будут увеличены социальные выплаты для граждан с инвалидностью, информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня.
«В условиях пенсионной реформы перечислялись только трудовые пенсии. Социальные пенсии, в том числе выплаты инвалидам, будут увеличиваться с увеличением прожиточного минимума. Следующее увеличение прожиточного минимума у нас происходит с 1 декабря этого года», - подчеркнул вице-премьер. По словам Розенко, сначала был сделан перерасчет пенсии, после чего начался перерасчет десяти видов выплат для инвалидов.
Вице-премьер добавил, что многие украинцы путают социальные выплаты и пенсии для инвалидов – на самом деле, это совершенно разные вещи, поскольку пенсии инвалидам были повышены в октябре этого года, а сейчас речь идет о социальной помощи для людей с инвалидностью, которая зависит в том числе и от прожиточного минимума.