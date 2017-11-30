Реальная зарплата в Украине ниже, чем в России и Молдове

Среди стран Европы Украина по-прежнему остается страной, граждане которой после вычета всех налогов получают наименьшую среднюю зарплату. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в соцсети Facebook написал Владимир Компаниец, являющийся управляющим частным инвестиционным фондом на американском фондовом рынке.
В том числе, он отметил, что в среднем жители Украины получают чистыми 190 евро. Таким образом украинцы получают меньше жителей Молдовы – 216 евро, Грузии – 293 евро, Беларуси – 320 евро и России – 474 евро. В то же время, соседние с Украиной стран получают свыше 500 евро. Например, Румыния – 517 евро, Турция – 528 евро, Словакия – 722 евро. Что касается наибольших средних заработных плат в Европе после вычета налогов, то такими они оказались в Монако – 5225 евро и Швейцарии –4421 евро.
Тем временем, ранее в Кабмине посчитали, что в среднем за месяц заработная плата женщин по результатам первого полугодия 2017 года составила 80% среднемесячной зарплаты мужчин. Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что ситуация улучшилась в сравнении с предыдущими годами.