Без пропаганды? В Интернете разоблачили «украинский» сериал «Сваты»

Сериал «Сваты», который запретили показывать в Украине, несмотря на все заявления украинского шоумена Владимира Зеленского, содержит четкие элементы российской пропаганды. Как передает replyua.net, соответствующее заявление размещено на странице группы «Відсіч» в социальной сети Facebook.
«Вы еще продолжаете верить, что сериал «Сваты» является украинским? До сих пор считаете, что в нем отсутствует российская пропаганда? В таком случае для начала вам нужно прочитать статью 15-1 Закона Украины «О кинематографии» и понять, что в Украине нельзя распространять и показывать фильмы, содержащие популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, создающих положительный образ работников государства-агрессора», - сказано в сообщении.
Как известно, запрет распространения и демонстрации кинопродукции, содержащей популяризацию или пропаганду органов агрессивного государств, распространяется на распространение и демонстрирование любых фильмов независимо от страны происхождения, которые производились после 1 августа 1991 года. Тем временем, как доказательство того, что сериал «Сваты» все же пропагандистский, авторы группы опубликовали кадры из фильма.