Ситуация на Донбассе несет угрозу всему Западу – Полторак

Глава украинского Минобороны Степан Полторак считает, что нынешняя ситуация на оккупированных территориях Донбасса несет угрозу для всего западного мира и является сигналом для других государств. Как передает replyua.net, соответствующее заявление Полторак озвучил во время встречи с президентом Всемирного конгресса украинцев Евгением Чолием, передает пресс-служба Минобороны.
«Ситуация, которая сохраняется на востоке нашей страны, является угрозой для всего западного мира, в связи с чем противостояние информационным вызовам не лозунгами, а действиями может стать эффективным и результативным. Нам необходимо совместно противостоять информационным вызовам. Военные действия на Донбассе стоит рассматривать как сигнал для других стран, как может развиваться ситуация», - подчеркнул Полторак.
В свою очередь, президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий заявил, что организация и далее будет продолжать поддержку и помощь Украине. «Вы можете надеяться на нашу мощную поддержку. В мире должны понимать, что это не просто конфликт Украины и России, а мировая угроза. Защита Украиной своих границ обеспечит этим стабильность в регионе», - отметил Чолий.