С сегодняшнего дня группа у Верховной Рады начинает раскачивать ситуацию до 3 декабря, – эксперт

Во-первых, факельное шествие – выглядит угрожающе и зрелищно даже при небольшом количестве людей. Во-вторых, попытка захватить новые площадки, особенно там, где нет отрытой площади, например, у ГПУ на Резницкой – создаст впечатление большого количества людей. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов заявил украинский политолог Виктор Уколов.
По его словам, чтобы стать у администрации президента надо все же не несколько сотен митингующих, а несколько тысяч, ведь Банковая значительно шире улица, чем Резницкая. Именно поэтому не идут на Подол, где физически находится следственная группа Горбатюка, которая расследует преступления против Евромайдана. «Расшатывание истерии – это уже цель вчерашнего заявления о возможном аресте. Ведь понятно, что накануне запланированной даты протестов 3 декабря делать этого никто не будет», – отметил Уколов.
Он отметил, единственное, что беспокоит, это шаги, на которые пойдут протестующие, если все это, по их мнению, не сработает, есть ли пределы цинизма организаторов протестующих? «Мне кажется сейчас власть больше заинтересована в добром здравии и безопасности каждого участника этих протестов», – резюмировал политолог.