Россия готова нанести мощную кибератаку на Украину – эксперт

Российские силовые структуры уже приготовили механизмы, позволяющие совершить массивное кибервлияние в Украине. Как передает replyua.net со ссылкой на «Радио Свобода», такое заявление озвучила эксперт по стратегическим коммуникациям ОО «Информационная безопасность», экс-замминистра информационной политики Украины Татьяна Попова. С ее слов, в России уже создано соответствующее подразделение, возможности которого растут с каждым днем.
«Стоит ожидать ужасные последствия. В том числе, во время «Ч» из-за противоправного вмешательства в системы управления и жизнеобеспечения киберпреступники смогут остановить работу атомных и других электростанций. Как результат, потребители останутся без электрической энергии. И если на промышленных объектах в ряде случаев есть резервные генераторы, то обычные граждане, особенно жители многоэтажных домов, такой возможности лишены», - говорит Попова.
Кроме того, прекратится функционирование транспортной инфраструктуры государства. В то же самое время, остановится банковская система – перестанут функционировать банковские карты.