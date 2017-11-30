Своим протестом нардепы закрыли Мураеву рот в разгар прямого эфира

Как сообщает replyua.net, одиозный нардеп Евгений Мураев решил устроить бенефис на собственном телеканале, при этом не просчитал один момент – для того, чтобы бенефис состоялся, нужно было продюсерам политического ток-шоу программы «Украинский формат» на телеканале NewsOne лучше подбирать гостей на эфир, а так вышла какая-то профанация.
Изначально все задумывалось очень правильно, ведь в студии вместе с Мураевым оказались одни противники действующей власти Николай Катеринчук, Алена Шкрум, Юрий Левченко, Татьяна Острикова, Светлана Залищук и только один представитель власти Леонид Емец из «Народного фронта». Видимо с такой компанией, подумал Мураев, можно хорошенько «прополоскать» власть, все шло хорошо до того момента пока Евгений Мураев, что называется, перешел красную линию, назвав Майдан 2013-2014 годов не революцией Достоинства, а самым настоящим переворотом.
Реакция на спич Мураева последовала незамедлительно. Практически все присутствующие нардепы в знак протеста против заявления Мураева покинули студию во время прямого эфира, перед этим высказав много «пожеланий» в адрес самого Муравева и телеканала NewsOne, владельцем которого он является. Радует, что хоть в здесь украинцы объединились, а не перегрызлись. Переворот – в ОРДЛО. Переворот, это когда действующий президент демократической на бумаге страны выбирает «приемника», а другие обреченные за него голосуют. Евромайдан, когда на улице выходили миллионы людей – это революция народа, какие бы политические разногласия мы между собой не имели сейчас.