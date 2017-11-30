За организацию протестов 3 декабря у Саакашвили платят большие деньги, – политолог

Только за один день 3 декабря на доставку протестующих, их питания и агитационную продукцию потратят почти полтора миллиона гривен. При этом в Киев привезут из всех областей 3533 нанятых демонстрантов. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на украинского политолога Виктора Уколова.
«Кто оплачивает расходы на протесты Саакашвили в таких гигантских суммах и как это связано с барыгами, против которых на словах выступает бывший президент Грузии? Получается, что киевляне не поддерживают протесты вообще, раз нужно свозить массовку со всей страны. Из Киева организаторы не планируют вообще привлекать никого», – рассказал Уколов. По его информации проблематичнее всего найти сторонников Саакашвили в Тернопольской, Хмельницкой, Кировоградской, Полтавской и Черниговской областях, что может свидетельствовать об особой слабости местных организаций «Движения новых сил» в тех регионах.
Виктор Уколов напомнил, что настоящий Евромайдан в Киеве поддерживали прежде всего киевляне, снося на Майдан и деньги, и продукты, и теплую одежду. По мнению политолога, сотрудничество Саакашвили и «денежных мешков», таких, как Игорь Коломойский, становится все более очевидным для всех и это погубит протесты – какой смысл идти протестовать просто так, когда за это платят суточные и бесплатно кормят? «На месте Коломойского я бы пересмотрел эту смету – когда еще будет такая возможность увидеть соответствуют цифры расходов тем суммам, которые передал спонсор», – резюмировал политолог.