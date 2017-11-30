«Борисполь» готовится принять еще пять авиакомпаний

Аэропорт «Борисполь» ведет переговоры сразу с пятью авиакомпаниями, однако руководство воздушной гавани пока держит в секрете названия этих перевозчиков.
Как информирует replyua.net со ссылкой на ЦТС, о том, что сейчас ведутся переговоры, рассказал Павел Рябикин, генеральный директор «Борисполя». «Для Борисполя сейчас эффективно обслуживать все авиакомпании в терминале D. В этом терминале мы обслуживаем четыре компании, которые принято считать лоукостерами, и параллельно ведем переговоры еще с пятью перевозчиками о начале полетов», - заявил директор.
Нужно отметить, что еще летом этого года аэропорт анонсировал начало полетов сразу трех новых перевозчиков, а позже стало известно, что рейсы в «Борисполь» начали выполнять Adria Airways и Qatar Airways. Кроме того, весной следующего года рейсы из столичного аэропорта начнет осуществлять шведский перевозчик Swiss – сообщается о рейсе Киев-Цюрих, который будет возобновлен после длительного перерыва.