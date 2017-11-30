Претензии Венгрии к закону «Об образовании»: Украина не замедлилась с ответным ударом

В Украине не будут вносить изменений в «языковую статью» нового закона «Об образовании», хотя часть положений документа все же могут отсрочить. Как передает replyua.net, такое заявление озвучил спикер Верховной Рады Андрей Парубий в ходе встречи с главой Всемирного конгресса украинцев Евгением Чолием, сообщили в пресс-службе украинского парламента.
«Мы не пойдем ни на какие компромиссы в вопросах языка, наша позиция твердая, мы не станем вносить изменений в седьмую статью закона «Об образовании». Несколько сотен лет Украина была подвержена тотальной русификации, в связи с чем в вопросе языка, вопросе национальной идентичности мы не будем идти ни на какие уступки», - сказал Андрей Парубий. Председатель Верховной Рады отметил, что невладеие государственным языком – это дискриминация граждан Украины, их права на образование, трудоустройство.
В то же время Парубий добавил, что в закон могут быть внесены коррективы через внесения в закон о среднем образовании положений, которые продлят переходной период изучения языков национальных меньшинств. Также не исключается отсрочка введения в действие закона об образовании и прочее.