Они делают выбор между деньгами и достоинством: Роговцева высказалась о коллегах-гастролерах

Известная украинская театральная и киноактриса Ада Роговцева призвала своих соотечественников с любовью относиться друг к другу, открывать свое сердце, делать добрые дела, оказывать помощь раненым хотя бы теплыми словами и ни при каких условия не отчаиваться. Как передает replyua.net, такое заявление артистка озвучила на пресс-конференции перед творческим вечером в честь своего 80-летнего юбилея, который состоится завтра, первого декабря. Ада Роговцева уверена, что общественность не должна безразлично относиться ко всему, что происходит – сердце должно сжиматься даже тогда, когда на Донбассе погиб всего один человек.
Вместе с тем, она добавила, что ее коллеги, которые ездят на заработки в России, делают выбор между деньгами и совестью и достоинством.
Роговцева с самого начала военных действий регулярно бывает в зоне антитеррористической операции, дает концерты, передает финансовую помощь для раненых в госпитале. «Все они мои мальчики, и я буду поддерживать их, пока хватит сил. Я горжусь ими. Все они — герои», — такими словами описала Ада Роговцева свои визиты на Донбасс.