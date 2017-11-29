Блогер: нужно было поссориться с Венгрией, попить крови друг другу с поляками и только сейчас прийти к такому решению

После того как за три месяца успели поссориться с Венгрией, попить крови друг другу с поляками внезапно украинцы приходят к решению, которое было очевидным сразу, которое можно было вписать в закон без унижений, ненужных конфликтов, если просто применять рациональное мышление. Как информирует replyua.net, об этом у себя в Facebook пишет украинский блогер и журналист Юрий Романенко.
По его словам, спикер Верховной Рады Андрей Парубий допустил, что закон Об образовании можно немного скорректировать. В частности Парубий считает, что можно ввести так называемый переходной период изучения языков национальных меньшинств.
В то же время, Андрей Парубий категорически откинул возможность принятии нового закона Об образовании, как того хотят западные соседи Украины, потому что Украина долгое время была под гнетом со стороны разных государств и почти потеряла свою самоидентичность, которая зависит от знания родного языка. Об этом он заявил во время встречи с президентом Всемирного конгресса украинцев Евгением Чолием.