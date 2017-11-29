Блогер: нужно было поссориться с Венгрией, попить крови друг другу с поляками и только сейчас прийти к такому решению



После того как за три месяца успели поссориться с Венгрией, попить крови друг другу с поляками внезапно украинцы приходят к решению, которое было очевидным сразу, которое можно было вписать в закон без унижений, ненужных конфликтов, если просто применять рациональное мышление. Как



По его словам, спикер Верховной Рады Андрей Парубий допустил, что закон Об образовании можно немного скорректировать. В частности Парубий считает, что можно ввести так называемый переходной период изучения языков национальных меньшинств.



В то же время, Андрей Парубий категорически откинул возможность принятии нового закона Об образовании, как того хотят западные соседи Украины, потому что Украина долгое время была под гнетом со стороны разных государств и почти потеряла свою самоидентичность, которая зависит от знания родного языка. Об этом он заявил во время встречи с президентом Всемирного конгресса украинцев Евгением Чолием.

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Срочно: Вокруг Донецкого университета разгорается нешуточный скандал После того как за три месяца успели поссориться с Венгрией, попить крови друг другу с поляками внезапно украинцы приходят к решению, которое было очевидным сразу, которое можно было вписать в закон без унижений, ненужных конфликтов, если просто применять рациональное мышление. Как информирует replyua.net , об этом у себя в Facebook пишет украинский блогер и журналист Юрий Романенко.По его словам, спикер Верховной Рады Андрей Парубий допустил, что закон Об образовании можно немного скорректировать. В частности Парубий считает, что можно ввести так называемый переходной период изучения языков национальных меньшинств.В то же время, Андрей Парубий категорически откинул возможность принятии нового закона Об образовании, как того хотят западные соседи Украины, потому что Украина долгое время была под гнетом со стороны разных государств и почти потеряла свою самоидентичность, которая зависит от знания родного языка. Об этом он заявил во время встречи с президентом Всемирного конгресса украинцев Евгением Чолием.