Попов должен сложить депутатский мандат, - Олег Ляшко

Также лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко написал, что он считает, что его коллеге по партии Игорю Попову нужно все внимание сейчас отдавать воспитанию своего сына, а не «держаться» за мандат народного депутата Украины. При этом Ляшко подчеркнул: «Я невероятно сильно сочувствую своему коллеге Игорю Попову, однако в той ситуации, которая сложилась, считаю, что он должен сложить депутатский мандат, который был ему выдан по списку Радикальной партии. Имею убеждение, что сейчас моему коллеге нужно активно включиться в процесс воспитания своего ребенка, чтобы тот больше не причинял горя ни родителям, ни окружающим его людям, а не за депутатский мандат держаться».
Также он добавил: «Я ожидаю от Игоря, чтобы он принял достаточно непростое, однако политически ответственное решение перед своей семьей, обществом и командой».