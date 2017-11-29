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Попов должен сложить депутатский мандат, - Олег Ляшко

Попов должен сложить депутатский мандат, - Олег ЛяшкоГлавный радикал Украины Олег Ляшко прокомментировал ситуацию, которая накануне произошла с сыном его коллеги по политической силе Игоря Попова. Так, в своем «Фейсбуке» Олег Ляшко написал, что из-за того, что сын нардепа Попова пытался ограбить магазин и был задержан, его отец должен сложить депутатский мандат, о чем информирует replyua.net.

Также лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко написал, что он считает, что его коллеге по партии Игорю Попову нужно все внимание сейчас отдавать воспитанию своего сына, а не «держаться» за мандат народного депутата Украины. При этом Ляшко подчеркнул: «Я невероятно сильно сочувствую своему коллеге Игорю Попову, однако в той ситуации, которая сложилась, считаю, что он должен сложить депутатский мандат, который был ему выдан по списку Радикальной партии. Имею убеждение, что сейчас моему коллеге нужно активно включиться в процесс воспитания своего ребенка, чтобы тот больше не причинял горя ни родителям, ни окружающим его людям, а не за депутатский мандат держаться».

Также он добавил: «Я ожидаю от Игоря, чтобы он принял достаточно непростое, однако политически ответственное решение перед своей семьей, обществом и командой».
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