Футболисты ФК «Шахтёр» вышли на матч в футболках в поддержку ВСУ

Как известно, футболисты вышли на поле в желтых футболках, на которых было написано слово «Пишаємось», а в верхнем левом углу был изображен логотип Вооруженных сил Украины. Примечательно, что аналогичная акция в сегодняшний день проходила также и во время проведения и других футбольных матчей Кубка Украины.
Напомним, ранее вчера сообщалось, что организация «Национальный корпус» вместе с членами фанатских группировок донецкой The Club,а также Kharkiv City Patriots остановили автобус с футболистами ФК «Шахтёр» возле стадиона «Маталлист» для того, чтобы провести разговор со спортсменами. В частности во время переговоров ультрас высказали свое неудовлетворение к футболистам на счет того, как они негативно относятся к национальному гимну Украины, который звучит во время каждого матча. Кроме того, члены «Национального корпуса» сказали футболистам, что они не один раз видели и слышали, как те некрасиво высказывались в сторону событий, которые происходят на Донбассе…