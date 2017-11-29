валюта
СпецтемаБлогер: худенькие парнишки, 19 лет, гибнут на фронте, а богатырь – к путенцам: добрая, красивая Украина

Футболисты ФК «Шахтёр» вышли на матч в футболках в поддержку ВСУ

Футболисты ФК «Шахтёр» вышли на матч в футболках в поддержку ВСУНа футбольный матч четвертьфинала Кубка Украины, который проходил в Харькове, футболисты ФК «Шахтёр» (Донецк) вышли в футболках в поддержку бойцов Вооруженных сил Украины, о чем информирует replyua.net.

Как известно, футболисты вышли на поле в желтых футболках, на которых было написано слово «Пишаємось», а в верхнем левом углу был изображен логотип Вооруженных сил Украины. Примечательно, что аналогичная акция в сегодняшний день проходила также и во время проведения и других футбольных матчей Кубка Украины.

Напомним, ранее вчера сообщалось, что организация «Национальный корпус» вместе с членами фанатских группировок донецкой The Club,а также Kharkiv City Patriots остановили автобус с футболистами ФК «Шахтёр» возле стадиона «Маталлист» для того, чтобы провести разговор со спортсменами. В частности во время переговоров ультрас высказали свое неудовлетворение к футболистам на счет того, как они негативно относятся к национальному гимну Украины, который звучит во время каждого матча. Кроме того, члены «Национального корпуса» сказали футболистам, что они не один раз видели и слышали, как те некрасиво высказывались в сторону событий, которые происходят на Донбассе…


Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: худенькие парнишки, 19 лет, гибнут на фронте, а богатырь – к путенцам: добрая, красивая Украина

Срочно: Вокруг Донецкого университета разгорается нешуточный скандал
Важное за сутки
28 ноя 2017
25568

Блогер: худенькие парнишки, 19 лет, гибнут на фронте, а богатырь – к путенцам: добрая, красивая Украина

Вся эта история с программой «Время строить» Медведчука на канале «Интер» - чистой воды провокация. Пробный камень был брошен в годовщину Майдана – на колоннах входа в стадион имени Лобановского на

29 ноя 2017
9176

Йованович выступила с громким заявлением по строительству Керченского моста

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович в ходе выступления на Международной конференции по морской безопасности, заявила, что строительство в оккупированном Крыму может в

28 ноя 2017
8317

Ультрас остановили автобус ФК «Шахтёр» и поставили футболистам ультиматум

Участники фанатских группировок донецкой The Club, Kharkiv City Patriots совместно с организацией «Национальный корпус» остановили транспортное средство, в котором ехала футбольная команда «Шахтёр»

Последние новости

Футболисты ФК «Шахтёр» вышли на матч в футболках в поддержку ВСУ

У Путина обвинили Беларусь в поставках украинских товаров

Турция обменяла Умерова и Чийгоза на двух российских шпионов, - СМИ

ЧП в России: ведущего конструктора самолетов «МиГ» нашли с перерезанным горлом

«Во время Майдана Соболев собрал пожертвований «на вертолет» и пригласил «Беркут», - блогер

Сазонов: «Сколько получал Данилюк от Левочкина за советы Януковичу?»

Трамп ужесточает санкции против КНДР и призывает Китай воздействовать на Ким Чен Ына

Рабинович об агрессии Путина на Донбассе: «Если ударить санкциями по головам этой гидры, это сразу даст эффект»

«Возможно ли скорое полномасштабное вторжение РФ в Украину? - Да!»: Сазонов рассказал, чего боится Путин

Олимпийская сборная РФ теряет своих спортсменов: В МОК дисквалифицировали еще трех бобслеистов

МВС: Вбивці Окуєвої не затримані і не встановлені

Дії бойовиків на Донбасі призведуть до екологічної катастрофи

Родственники жертв ДТП в Харькове начали возвращать матери Зайцевой компенсации

Радикал Попов рассказал, почему его сын ограбил магазин

Антироссийские секторальные санкции начали делать свою работу

РФ полностью прекращает движение своих поездов по Украине с 2018 года

В Украине проведут испытание 3D-радара для ВСУ, - Порошенко

Жителям Крыма списали задолженность перед украинскими банками

Сотник прокомментировал возможность Путина пересесть из самолета на поезд: «Вован, на осла пересаживайся»

Эксперт назвал причины, по которым бензин продолжит повышаться в цене

 Новости за день