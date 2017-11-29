У Путина обвинили Беларусь в поставках украинских товаров

В частности, в ведомстве отметили, что Россельхознадзор не исключает легализацию сыра из Украины через Беларусь при незаконно ввозе в Российскую Федерацию. Отмечается также, что ведомство в текущем году не один раз выявляло факты ввоза животноводческой продукции в сопровождении фальсифицированных ветеринарных сертификатов. Примечательно, что только в одном пункте принятия предварительных уведомлений на границе с Республикой Беларусь в октябре месяце были зафиксированы ввозы 75 партий белково-жирового продукта весом в 1,49 тысячи тонн. В их число входили 24 партии весом в 484 тонны, по предположительным данным из Македонии, 5 партий на сто тонн, вероятно, из Ирана, и еще 4 партии, общий вес которых составляет более 80 тонн, предположительно, из Сан-Марино.
В сообщении отмечается: «По итогам получения официального ответа от ветеринарных ведомств Сан-Марино, Македонии, а также Ирана, было установлено, что указанная продукция в адрес упомянутых в сопроводительных документах получателей не отгружалась. Принимая к вниманию выводы расследования, Россельхознадзор не исключает вероятности легализации сыра из Украины или белково-жирового продукта через белорусскую границу».