Турция обменяла Умерова и Чийгоза на двух российских шпионов, - СМИ

В сообщении отмечается что, говоря о шпионах, речь идет о двух задержанных россиянах – Юрию Анисимову и Александру Смирнову. Они были арестованы в Стамбуле весной, в апреле месяце 2016 года. Турецкие власти обвиняли их в убийстве боевика из Чечни Абдулвахида Эдильгериева в ноябре 2015 года. Также подчеркивается, что убитый чеченец якобы воевал в Сирии на стороне незаконного вооруженного формирования, близкого к боевикам «Аль-Каиды», а также работал администратором на сайте «Кавказ-центр», который был признан властями Российской Федерации как экстремистское издание. Кроме того, согласно данным средств массовой информации Турции, Анисимов и Смирнов могут иметь отношение к спецслужбам Российской Федерации.
Напомним, осужденных оккупационными властями Крымского полуострова заместителей председателя крымскотатарского Меджлиса Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова 25 октября выдали турецким властям. Турция переправила их в Украину.