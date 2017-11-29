«Возможно ли скорое полномасштабное вторжение РФ в Украину? - Да!»: Сазонов рассказал, чего боится Путин

Итак, он написал: «Возможно ли в ближайшей перспективе масштабное вторжение войск Российской Федерации в Украину? Однозначно, ответ будет положительным. Да, Москва запросто может принять такое решение и ресурсов у Кремля для этого предостаточно». При этом автор поста заявил, что вопрос перехода войск Путина к широкомасштабной агрессии определяется несколькими факторами. «Прежде всего, это внутриполитическая ситуация в самой России, а также позиции в этом вопросе Соединенных Штатов Америки, Евросоюза, Великобритании, а также Китая. И если Путина на сегодняшний день что-то и сдерживает от этого, то в последнюю очередь – это бумажка с записанными на ней Минскими договоренностями. Ведь дело далеко не в Минске, а реальных рисках, с которыми столкнутся в Кремле в ходе такого сценария», - отметил Сазонов.
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