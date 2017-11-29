МВС: Вбивці Окуєвої не затримані і не встановлені

Станом на сьогоднішній день співробітникам правоохоронних органів не вдалося встановити осіб, які 30 жовтня поточного року на залізничному переїзді поруч із селищем Глеваха, що у Київській області, вбили лікаря, лейтенанта українських Збройних сил Аміну Окуєву. Як передає replyua.net, про це завив очільник Національної поліції Сергій Князєв
«Злочинці, котрі скоїли вбивство Окуєвої, не затримані і не встановлені», - наголосив Князєв під час сьогоднішньої прес-конференції в українській столиці.
Раніше стало відомо, що в останній день жовтня у вечірній час внаслідок розстрілу з автоматичної зброї невідомими автомобіля на залізничному переїзді біля селища Глеваха в Київській області померла Аміна Окуєва. Її чоловік Адам Осмаєв, який кермував транспортним засобом, отримав поранення в ногу. Працівниками прокуратури Київської області було зареєстроване кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією кримінального злочину, передбаченого п.11 ч.2 ст.115 (умисне вбивство, вчинене на замовлення) Кримінального кодексу України.