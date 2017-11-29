Родственники жертв ДТП в Харькове начали возвращать матери Зайцевой компенсации

Семьи Берченко и Евтеевых, чьи дети стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Харькове, вернули деньги матери Елены Зайцевой, сбившей людей. Как передает replyua.net со с ссылкой на ТСН, такое заявление журналистам озвучила адвокат этих семей Екатерина Калюжная.
«Родственники пострадавших в ДТП приняли решение вернуть эту так называемую «помощь», поскольку они не могут понять, с какой целью мать Зайцевой ее предоставила. Адвокат подозреваемой Зайцевой обратился с просьбой орган досудебного расследования приобщить чеки в подтверждение оказания помощи к материалам уголовного производства в качестве доказательства. Вместе с тем, в этих чеках отмечается, что указанная помощь является благотворительной. То есть семьи опасаются, что эти «деньги» могут быть использованы позднее в суде, как доказательства добровольного возмещения ущерба для смягчения наказания водителя», — сообщила Калюжная.
Спустя некоторое время сторона Зайцевой предоставила реквизиты для возврата средств, поэтому семьи погибших сразу ими воспользовались. Берченко вернули 100 тысяч, Евтеевы – 50. На имя матери Зайцевой – Ивановой Татьяны.