Радикал Попов рассказал, почему его сын ограбил магазин

Депутат от Радикальной партии Игорь Попов заявил, что точные мотивы, побудившие его сына Богдана на преступление, пока неизвестны, однако последний намекал на спор и влияние, передает replyua.net со ссылкой на «Украинскую правду». Соответствующее заявление Попов озвучил в Оболонском суде перед началом заседания по избранию меры пресечения его 14-летнему сыну, совершившему два дня назад с товарищем разбойное нападение на магазин. Депутат отметил, что в процессе следственных действий он мало говорил с сыном.
«Когда его допрашивали, мы присутствовали, и мы могли слышать все, что он отвечает. Я мог сказать ему несколько эмоциональных слов о том, как он нехорошо поступил. Он говорит о каком-то влиянии, что-то на спор было, или кто-то его «на слабо» брал. Это полная ерунда», - заявил Попов.
Кроме того, депутат подчеркнул, что сейчас одно из его главных заданий является выяснить, «что это за мотивы были» и наверстать в воспитании По словам Попова, то, что сына немного побили в ходе задержания «может, не слишком законно, но справедливо». «Я не предъявляю претензий к тому, кто это сделал, были это сознательные покупатели, или те наряды, которые приехали. Заслужил – значит пусть так», — сказал Попов.