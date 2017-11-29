Антироссийские секторальные санкции начали делать свою работу

В сообщении отмечается, что в финансовом министерстве США заявили, что в результате агрессии России в Украине в силу вступили санкции США, направленные против банковского и энергетического секторов российской экономики. В отделе контроля за иностранными активами Минфина Соединенных Штатов Америки обнародовали обновленную инструкцию по применению связанных с Украиной и Российской Федерацией ограничений.
В частности, в сообщении Минфина США говорится: «Изменения относятся к Директиве 1 и Директиве 2, которые связаны с Украинским государством и Российской Федерацией, принятые 29 сентября текущего года». Также отмечается, что такие ограничения были введены на условии финансирования компаний РФ, которые находятся под санкциями со стороны американских юридических или физических лиц, а также с территории США. Для такого типа компаний России из сектора энергетики срок, на который им могут предоставляться кредиты был сокращен с 90 дней до 60-ти, а для предприятий финансовой сферы и вовсе до 14-ти с предыдущих 30.