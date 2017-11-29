В Украине проведут испытание 3D-радара для ВСУ, - Порошенко

В своем сообщении гарант Конституции Украины написал: «Этот радар может обнаружить объекты в воздухе, которые находятся на расстоянии до пятисот километров. Еще одной особенностью этого вооружения есть то, что он обновляет данные каждые пять секунд и может сопровождать цели с сверхвысокой достоверностью». При этом глава государства добавил, что мощные возможности 80К6Тпозволяют применять его со всеми ЗРК, которые в настоящее время находятся на вооружении украинской армии, а также как информационное звено в подразделениях Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
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