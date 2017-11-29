Мингарелли ответил Авакову на заявление о «мертвых Минских соглашениях»

Хьюг Мингарелли, глава представительства Евросоюза в Украине, ответил Арсену Авакову на его заявление о том, что наступила «смерть» Минских договоренностей. Мингарелли заявил, что именно Минские соглашения на сегодняшний день являются единственным инструментом для урегулирования конфликта на востоке Украины и единственным путем к прекращению войны, передает replyua.net со ссылкой на 5 канал.
Представитель ЕС отметил, что в ближайшее время нужно принять абсолютно все меры, чтобы эти соглашения действительно работали. «Я не вижу другого пути, чем соблюдение и выполнение Минских договоренностей. Можно понять разочарование определенных лиц, ведь сейчас мы не видим особого прогресса в этом направлении. Но нужно делать все, чтобы договоренности заработали, и эти четыре миллиона человек, которые были втянуты в конфликт, перестали от него страдать», - подчеркнул Мингарелли.
Напомним, что Арсен Аваков, глава МВД, ранее заявил о том, что Минские договоренности больше не работают, и необходимо принимать другие варианты соглашений, которые помогли бы завершить военные действия на Донбассе.