Порошенко подписал закон о выходном дне 25 декабря

Глава украинского государства Петр Порошенко подписал закон, который вносит изменения в Трудовой кодекс Украины относительно праздничных и нерабочих дней, отменяющий выходной день 2 мая и устанавливающий 25 декабря нерабочим днем в связи с празднованием Рождества Христова по Григорианскому календарю. Как передает replyua.net, об этом идет речь на странице соответствующего законопроекта №5496 на сайте Верховной Рады. Отмечается, что действие закона начинается на следующий после опубликования день.
Кроме того, в соответствии с нововведением вместо двух выходных (1 и 2 мая) останется один, а День солидарности трудящихся будет называться Днем труда.
Напомним, что 16 ноября депутаты Верховной Рады Украины после продолжительных дебатов и обсуждений поддержали проект внесения изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно праздничных и нерабочих дней (№5496). В поддержку этого документа свои голоса отдали 238 народных избранников. Внесение данного закона на рассмотрение парламента состоялось еще год назад, после чего документ получил положительную оценку в профильном комитете.