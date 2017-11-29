Не шпион? В КГБ Беларуси прокомментировали задержание украинца Скибы

В комментарии КГБ Беларуси говорится: «Борясь с коррупцией в Беларуси во время получения взятки размером в 2 тысячи и 800 долларов США от руководителя правления ПАО «Завод утяжелителей» (Украина) украинца Скибы А.С. с поличным был задержан главный металлург ОАО «Минский тракторный завод» Карась. А.Н. Сын задержанного Карась А.А. выступал в этом правонарушении в качестве посредника».
Кроме того в сообщении отмечается, что по отношению к Скибе А.С. было начато уголовное производство соответственно статье Уголовного кодекса Республики Беларусь «Дача взятки». В КГБ подчеркнули: «Все фигуранты коррупционных схем были задержаны. В их отношении была принята мера пресечения – содержание под стражей». Для решения дальнейшей судьбы задержанных, все уголовные дела относительно их были переданы в Следком Беларуси.