В украинском агросекторе появятся 16 тысяч рабочих мест

В сельскохозяйственной отрасли Украины будут созданы 16 тысяч новых рабочих мест, и это удастся сделать благодаря малому, а также и среднему бизнесу.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Министерство аграрной политики, в настоящее время в агросекторе внедряют свыше 230 проектов, общая стоимость которых достигает 36,7 миллиардов гривен. По направлениям проектов становится заметной тенденция к изменению акцентов на животноводство, которое составляет почти половину от всего количества проектов, а именно 49 процентов. На долю птицеводства приходится 10 процентов, на долю свиноводства – 14 процентов, на скотоводство – 25 процентов. Инвестиционные проекты также будут реализованы и по другим направлениям.
Речь идет о многолетних насаждениях, орошении, переработке сельскохозяйственного сырья, овощехранилищах и хранилищах фруктов, переработке и хранении технических и зерновых культур. Реализация проектов поможет трудоустроить 16 тысяч украинцев.