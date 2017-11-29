В Украине сериал «Сваты» отныне запрещен к показу

На своей странице в соцсети Facebook Филипп Ильенко, занимающий должность руководителя Государственного комитета Украины по вопросам кино, сообщил, что после внесения российского актера Федора Добронравова в список лиц, которые несут угрозу национальной безопасности, в Украине официально запрещен показ сериала «Сваты», передает replyua.net. «Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала «Сваты», - написал он.
В свою очередь, в Министерстве культуры отметили, что все фильмы, в которых снимается актер Добронравов, запрещены к показу.
Напомним, что 22 ноября СБУ сообщила, что актеру Федору Добронравову, который стал популярным по роли в сериале «Сваты», запретили въезд в страну. Данное решение силового ведомства стало причиной жесткой реакции Владимир Зеленского, украинского комика и шоумена. Не осталось равнодушным к скандалу со «Сватами» и медиапространство. Известные жители Украины по очереди озвучивали свою точку зрения в данном вопросе.