Из-за конфликта с Украиной Венгрия обратилась за помощью к Шуфричу

Венгерское правительство обратилось за консультацией к Нестору Шуфричу, бывшему депутату от Оппоблока, касательно проблем в отношениях между двумя государствами из-за украинского закона об образовании.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Украинскую правду, сегодня стало известно о встрече между Шуфричем и Жолтом Шемьеном, венгерским вице-премьером. Шемьен отвечает за венгерскую национальную политику, и во время переговоров с Шуфричем он затронул проблемы в отношениях Украины и Венгрии, вопросы, связанные с венграми, проживающими в Украине. «Стороны достигли согласия по поводу права граждан на свободный выбор нескольких гражданств и защиты прав меньшинств», - сказано в сообщении. Это не первая встреча Шуфрича с вице-премьером Венгрии.
Так, в сентябре этого года Шуфрич по приглашению правительства Венгрии посетил открытие очередной сессии венгерского парламента и провел встречу с Жолтом Шемьеном, и стороны обсудили закон об образовании, принятый в Украине. Напомним, власти Венгрии пообещали блокировать евроинтеграцию Украины из-за принятого закона об образовании.