Предложение Богомолец возвращает нас в старые, добрые времена СССР, – политолог

Интересным выглядит предложение нардепа Ольги Богомолец восстановить государственный контроль за ценами – не в государственной торговле и от государственного продвизготовителя, а для всех частников – от сети супермаркетов до бабушек возле метро – ведь так следует из предложения и принципа «закон один для всех». Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов отметил украинский политолог Тарас Черновил.
Он вспоминает, как во времена СССР были булочки по 3 копейки и рогалики за 6 копеек и еще пирожок с мясом и с ливером – по 4 копейки. Так вот, тогда с государственным регулированием цен все было в порядке, вот только свободно купить можно было разве те булочку и рогалик, и то по определенным часам, еще в одном месте на весь город, выстояв в очереди, можно было купить тот самый пирожок. А еще в обеденный перерыв вместо обеда нужно было бежать в соседний гастроном, так как между 13.00 и 14.00 очередь за килограммом докторской колбасы или сарделек проходила только за 30-40 минут. Тем, у кого перерыв был с 14.00, везло меньше – за час могли и не уложиться.
«В целом, предложение очень хорошее, народу понравится. Интересно только, цены в своей частной клинике госпожа Ольга тоже готова подвергнуть государственному регулированию, так как справедливость не должна быть избирательной», – резюмировал Черновил.