Участник АТО: власть должна принять политическое решение – либо торгуем с ОРДЛО, либо полностью блокируем территорию

При нынешнем состоянии дел, когда на территорию ОРДЛО завозятся всевозможные товары из Украины, перед государством есть только два пути: либо усилить блокаду оккупированных территорий или легализовать движение гуманитарных товаров в одностороннем порядке. Как передает replyua.net, такое мнение в эфире одной из радиостанций высказал участник АТО, волонтер Андрей Рымарук.
По его словам, для этого руководство должно принять политическое решение – нужно принять взвешенное решение по согласованию многих министерств и учитывая мнение населения Украины – нужно это или нет. Учитывая то, что 60% товаров на оккупированной территории – украинского производства, спрос есть и спрос будет. Если государство решает расширить этот список и позволяет поставлять товар на ту территорию, значит в этом есть смысл и планы государства склоняются к реинтеграции Донбасса. Прекратить поток контрабанды возможно лишь при полной блокаде всех участков линии разграничения и полного закрытия всех КПВВ. Но незаконный товарооборот мы не сможем ликвидировать на 100%.
Оценить общие объемы контрабанды, которую ввозят на оккупированные территории, эксперты не берутся, однако отмечают, что эти показатели значительно ниже по сравнению с 2014-2015 годами. В частности, из патрулирования мобильных групп.