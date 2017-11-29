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В «ЛНР» не хотят проведения поэтапного обмена пленными

В «ЛНР» не хотят проведения поэтапного обмена пленными
В самопровозглашенной «ЛНР» сообщили, что не намерены даже выносить на обсуждение вероятность поэтапного обмена пленными – там согласны лишь на то, чтобы обмен был одномоментным по формуле 74 на 306. Как передает replyua.net, об этом заявила представляющая «ЛНР» Ольга Кобцева, которая также возглавляет рабочую группу по обмену военнопленными, передает РИА Новости. «Само собой, диалог велся о том, чтобы передать одновременно всех. Никакой поэтапности, частями, даже не обсуждается… Мы передаем всех на всех: 74 человека на 306», — сказала Кобцева. Вместе с тем, она надеется, что в ходе сегодняшнего заседания гуманитарной подгруппы в Минске удастся утвердить дату обмена военнопленными.

Недавно представитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Виктор Медведчук отметил, что процесс обмена пленными по формуле «306 на 74» станет первым этапом после того, как возобновился процесс освобождения заложников.

По информации СБУ, Украина готова к обмену 306 человек в обмен на освобождение 74 заложников. В свою очередь, новый руководитель «ЛНР» пообещал, что не будет срывать обмен пленными.
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