валюта
СпецтемаБлогер: худенькие парнишки, 19 лет, гибнут на фронте, а богатырь – к путенцам: добрая, красивая Украина

Впервые: Украина оказалась в двадцатке европейских газовых хабов

Впервые: Украина оказалась в двадцатке европейских газовых хабов
Украина по решению Европейской ассоциации газовых трейдеров (ЕЕЕТ) впервые за всю историю оказалась в перечне лучших европейских хабов, оказавшись на восемнадцатой позиции. Как передает replyua.net, соответствующую информацию озвучили в пресс-службе НАК «Нафтогаз Украины».

При этом отмечается, что Украина в рейтинге уступила некоторым ликвидным хабам, таким как британский NBP, нидерландский TTF, бельгийский ZTP, и немецкий NCG. Вместе с тем, она опередила Болгарию и Румынию, начавших процесс либерализации газового рынка гораздо раньше по сравнению с Украиной.

«Чтобы улучшить позиции в рейтинге EFET Украине необходим установить тарифы на внутренних точках входа / выхода из ГТС, внедрить ежедневное балансирование с урегулированием небалансов и начать применение краткосрочных стандартизированных продуктов на торговой платформе в пределах ежедневного балансировки», - сообщает пресс-служба НАК. Отметим, что осенью этого года Украина закачала на хранение газ западных компаний – Trafigura (Швейцария) и MND (Чехия). Ожидается, что топливо будет храниться в ПХГ в льготном режиме «таможенный склад».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: худенькие парнишки, 19 лет, гибнут на фронте, а богатырь – к путенцам: добрая, красивая Украина

Срочно: Вокруг Донецкого университета разгорается нешуточный скандал
Важное за сутки
28 ноя 2017
19521

Блогер: худенькие парнишки, 19 лет, гибнут на фронте, а богатырь – к путенцам: добрая, красивая Украина

Вся эта история с программой «Время строить» Медведчука на канале «Интер» - чистой воды провокация. Пробный камень был брошен в годовщину Майдана – на колоннах входа в стадион имени Лобановского на

28 ноя 2017
18626

«Я терпел долго»: Известный телеведущий резко обратился к критикам «Сватов»

Известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в соцсети Facebook поддержал юмориста Владимира Зеленского, записавшего недавно видеообращение к СБУ в связи с

28 ноя 2017
6997

Ультрас остановили автобус ФК «Шахтёр» и поставили футболистам ультиматум

Участники фанатских группировок донецкой The Club, Kharkiv City Patriots совместно с организацией «Национальный корпус» остановили транспортное средство, в котором ехала футбольная команда «Шахтёр»

Последние новости

Актер Мягков прокомментировал информацию о своей госпитализации

Синоптики предупредили о сильных осадках и гололедице в Киеве

Неожиданно: молодая жена Джигарханяна заявила о беременности

Хитрости в период распродаж

Предложение Богомолец возвращает нас в старые, добрые времена СССР, – политолог

В Николаеве против строительства жилья для действующих военных выступает союз офицеров-пенсионеров

Участник АТО: власть должна принять политическое решение – либо торгуем с ОРДЛО, либо полностью блокируем территорию

В «ЛНР» не хотят проведения поэтапного обмена пленными

Впервые: Украина оказалась в двадцатке европейских газовых хабов

Угроза войны реальна, как никогда: Каспаров спрогнозировал новый этап войны на Донбассе

Венгерское правительство проводит консультации с Шуфричем по вопросам Украины

В Одессу прибыл корабль НАТО, вооруженный до зубов

После двух сроков президентства Порошенко выполнить требование отца Парасюка, – блогер

В лучших традициях украинского парламентаризма: в ФРГ коалиции нет, но Меркель продолжает работать

Политолог: президент в Одессе сыграл на опережение Саакашвили, не дав ему раскачать ситуацию

Крым вернется в состав Украины, но это будет «убитый» полуостров – Тымчук

«Его только это и держит»: американский политолог спрогнозировал конец Путина

«Парковочный геноцид» добрался до Киева

Россия управляет боевиками на Донбассе – конгрессмен из США

Бутусов рассказал, для чего Россия и далее вкладывает деньги в ОРДЛО

 Новости за день