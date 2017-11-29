Впервые: Украина оказалась в двадцатке европейских газовых хабов

Украина по решению Европейской ассоциации газовых трейдеров (ЕЕЕТ) впервые за всю историю оказалась в перечне лучших европейских хабов, оказавшись на восемнадцатой позиции. Как передает replyua.net, соответствующую информацию озвучили в пресс-службе НАК «Нафтогаз Украины».
При этом отмечается, что Украина в рейтинге уступила некоторым ликвидным хабам, таким как британский NBP, нидерландский TTF, бельгийский ZTP, и немецкий NCG. Вместе с тем, она опередила Болгарию и Румынию, начавших процесс либерализации газового рынка гораздо раньше по сравнению с Украиной.
«Чтобы улучшить позиции в рейтинге EFET Украине необходим установить тарифы на внутренних точках входа / выхода из ГТС, внедрить ежедневное балансирование с урегулированием небалансов и начать применение краткосрочных стандартизированных продуктов на торговой платформе в пределах ежедневного балансировки», - сообщает пресс-служба НАК. Отметим, что осенью этого года Украина закачала на хранение газ западных компаний – Trafigura (Швейцария) и MND (Чехия). Ожидается, что топливо будет храниться в ПХГ в льготном режиме «таможенный склад».