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Венгерское правительство проводит консультации с Шуфричем по вопросам Украины

Венгерское правительство проводит консультации с Шуфричем по вопросам Украины
Члены правительства Венгрии провело ряд консультаций с Нестором Шуфричем, экс-депутатом «Оппозиционного блока», относительно проблем отношений с Украиной. Как передает replyua.net, информацию об официальной встрече между вице-премьером Венгрии Жолтом Шемьеном и Нестором Шуфричем распространил сайт правительства Венгрии.

В том числе, подчеркивается, что в ходе встречи Шуфрич и Жолт Шемьен, который отвечает за национальную политику Венгрии, обговорили вопросы, связанные с украинско-венгерскими отношениями, вопросов венгров в Украине и украинского гражданства. «Сторонам удалось достичь согласия относительно прав граждан свободно выбирать несколько гражданств и защиты прав меньшинств», — идет речь в сообщении на сайте правительства Венгрии.

Также в сентябре Шуфрич по приглашению правительства Венгрии стал гостем церемонии открытия очередной сессии Венгерского парламента и провел встречу с Жолтом Шемьеном, на которой речь шла о новой редакции закона «Об образовании» в Украине.
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