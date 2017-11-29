Венгерское правительство проводит консультации с Шуфричем по вопросам Украины

Члены правительства Венгрии провело ряд консультаций с Нестором Шуфричем, экс-депутатом «Оппозиционного блока», относительно проблем отношений с Украиной. Как передает replyua.net, информацию об официальной встрече между вице-премьером Венгрии Жолтом Шемьеном и Нестором Шуфричем распространил сайт правительства Венгрии.
В том числе, подчеркивается, что в ходе встречи Шуфрич и Жолт Шемьен, который отвечает за национальную политику Венгрии, обговорили вопросы, связанные с украинско-венгерскими отношениями, вопросов венгров в Украине и украинского гражданства. «Сторонам удалось достичь согласия относительно прав граждан свободно выбирать несколько гражданств и защиты прав меньшинств», — идет речь в сообщении на сайте правительства Венгрии.
Также в сентябре Шуфрич по приглашению правительства Венгрии стал гостем церемонии открытия очередной сессии Венгерского парламента и провел встречу с Жолтом Шемьеном, на которой речь шла о новой редакции закона «Об образовании» в Украине.