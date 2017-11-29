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В Одессу прибыл корабль НАТО, вооруженный до зубов

В Одессу прибыл корабль НАТО, вооруженный до зубов
Сегодня, 29 ноября, в одесский порт зашел американский эсминец James E. Williams («Джеймс Вильямс»). Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Twitter написал пользователь @PrytSLU, опубликовав соответствующее фото. «Джеймс Вильямс» - это представитель последней версии эсминцев типа «Арли Берк». Введение его в эксплуатацию состоялось в декабре 2004 года. Полное водоизмещение — более 9600 тонн, длина 155, ширина 20, осадка 9,4 метра. Четыре газовые турбины мощностью 108 тыс. л.с. разгоняют его до 32 узлов», - отмечается в сообщении.

Кроме того, известно, что в 96 пусковых установках установлены ракеты «Томагавк», «Стандарт-2», «Стандарт-3» и «Асрок», а также противокорабельные ракеты «Гарпун». Членами экипажа корабля являются 380 человек. Авиационное вооружение состоит из двух вертолетов «Сикорский» SH-60. Помимо оборонительных функций корабль можно использовать для борьбы с пиратами и в гуманитарных миссиях.

Следует отметить, что в акваторию Черного моря 26 ноября вошел эсминец James E. Williams. Это судно не входит в состав более крупной ударной группы, но действует самостоятельно, что помогает США присутствовать в регионе.
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