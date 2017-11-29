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Крым вернется в состав Украины, но это будет «убитый» полуостров – Тымчук

Крым вернется в состав Украины, но это будет «убитый» полуостров – Тымчук
Координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук в интервью «Крым.Реалии» выразил убеждение, что аннексированный Россией Крым непременно вернется в состав Украины, однако не исключено, что полученный обратно полуостров будет уже «убитым», передает replyua.net. «У меня нет сомнений в том, что что Крым вернется в состав Украины. Вся суть вопроса в том, когда и какими методами это удастся сделать. С учетом нынешней оккупации Крым – не столько разочарование, сколько боль, поскольку оккупанты высасывают из полуострова все, что можно», – пояснил украинский нардеп.

По убеждению Тымчука, водная блокада со стороны Украины, которой нет альтернативы, станет причиной того, что через 2-3 года грунтовые воды Крыму будут засолены и использовать их станет просто невозможно.

«Для восстановления в Крыму агропромышленного комплекса нужно несколько десятков лет. Это же касается и остальной инфраструктуры. Я не исключаю, что нам обратно может достаться «убитый» полуостров. Если еще три года назад был достаточно самостоятельным в экономическом и финансовом плане, то после деоккупации Крым может стать сложным вызовом для украинской экономики», – убежден Тимчук.
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