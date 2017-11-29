Целый век: нынешние темпы ремонта дорог в Украине позволят привести трассы в порядок через сто лет

На протяжении 2017 года в Украине удалось отремонтировать только 2,1 тысячи километров дорог, однако это чуть больше, чем за последние пять лет.
Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, сейчас в Украине почти 170 тысяч километров дорог, и почти все они полностью изношены, что означает столетние ремонтные работы, если они будут продолжаться такими темпами. Сейчас ремонтируется порядка 1,2 процентов всех дорог в год. «Отремонтировали в два раза больше дорог, но это очень мало. В Украине нужно ремонтировать каждый год 35 тысяч километров», - заявил Роман Хмиль, глава общественной организации «Моя дорога». При этом отмечается, что такую огромную сумму денег, которая нужно на ремонт, взять негде.
На будущий год правительство выделило на ремонтные работы 44 миллиарда гривен, но этого мало, хотя и на 37 процентов больше, чем в этом году. В «Укравтодоре» заявили, что в следующем году планируется отремонтировать 50 тысяч километров, еще 120 тысяч километров будут «переданы» областям.