В Киевсовете запретили парковаться на 67 улицах

Депутатами городского совета Киева был утвержден список улиц, на которых парковка автомобилей является причиной снижения пропускной способности и в значительной мере препятствует дорожному движению, передает replyua.net. В пресс-службе Киевсовета добавили, что этим решением определены 67 улиц, где уже нельзя будет оставлять автомобили.
«На этих дорогах будут установлен дорожные знаки, необходимое поручение планируется дать «Киевдорсервису». Помимо этого, «Киевавтодору» нужно нанести дорожную разметку, так как это поможет водителям увидеть, что там нельзя парковаться. Когда все эти процедуры будут завершены, полиция, получив соответствующее решение Киевсовета, будет принимать все необходимые меры к водителю, который серьезно препятствует организации дорожного движения», — отметил первый заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевсовета (КГГА) Иван Шпилевой.
Как известно, депутаты Верховной Рады в четыре раза увеличили штраф за паркование автомобилей на местах для людей с ограниченными физическими возможностями.