Омелян назвал сумму, необходимую для проекта по скоростному ж/д сообщению между Киевом и Одессой

Владимир Омелян, министр инфраструктуры, заявил о том, что проект скоростного железнодорожного сообщения между Одессой и Киевом может обойтись в 540-840 миллионов евро, информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Однако в то же время министр подчеркнул, что считает этот проект экономически обоснованным, и его обязательно нужно реализовать, несмотря на такие колоссальные инвестиции. «На 200% уверен, что пассажирский поток будет», - заявил Омелян во время переговоров в Европейской бизнес-ассоциации. По его словам, добраться из Киева в Одессу можно будет за два часа, а цена билета в 500-700 гривен будет конкурентоспособной. Омелян уточнил, что оптимальным является маршрут вдоль автотрассы Киев-Одесса, где государство уже имеет землю.
Министр добавил, что уже имеется смета приблизительных расходов: в десять миллионов евро обойдется каждый скоростной состав, а их нужно не меньше четырех для регулярного движения, еще два миллиона евро потребуются на строительство каждого километра пути по этому маршруту, и строительство всего полотна потребует вложений в размере 500-800 миллионов евро. После строительства, считает министр, эту дорогу можно будет соединить с Европой и Львовом в один скоростной маршрут.