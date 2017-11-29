Россия, Украина и Беларусь стали лидерами по подростковой агрессии в Европе

В рейтинге европейских государств с самым высоким уровнем подростковой агрессии Украина заняла четвертое место, уступив только таким странам, как Россия, Албания и Беларусь.
Как информирует replyua.net со ссылкой на ТСН, в мировом рейтинге позиции Украины также вызывают большую тревогу. В сюжете ТСН говорится о том, что Украина переместилась на девятую позицию по числу жертв травли среди подростков в возрасте 15-ти лет. Кроме того, в мировом рейтинге Украина занимает седьмое место п количеству преследователей. Специалисты приводят неутешительную статистику: за последнее время число украинских школьников, прямо или косвенно причастных к булингу, достигло уже 80 процентов. Каждый четвертый ребенок подросткового возраста подвергается травле в школах Украины.
Напомним, что ранее СМИ сообщали о киевском второкласснике, который держит в страхе не только всех учеников, но и всю школу, включая педагогов. Мальчик учится в школе №247, и на его отца уже подали в суд за ненадлежащее выполнение обязательств по воспитанию ребенка.