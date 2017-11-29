Перестрелка в Княжичах: отстраненного полицейского восстановили в должности, он получит компенсацию 50 тыс. грн.

Командующего взводом Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Киевской области, которого отстранили от службы из-за перестрелки в селе Княжичи, восстановили в должности. Как передает replyua.net со ссылкой на Громадське, соответствующее решение был принято в Окружном административном суде Киева. Помимо этого, судья принял решение удовлетворить просьбу истца о выплате ему материальной компенсации за период вынужденного прогула, размер которой составит 51,3 тыс. грн.
Стоит напомнить, что 4 декабря 2016 года недалеко от столицы погибли пятеро полицейских из-за перестрелки между бойцами Корда, полицейскими-разведчиками и представителями Государственной службы охраны. Руководство МВД назначило служебное расследование в связи с данным инцидентом. Более того, прокуратура будет устанавливать причины и обстоятельства стрельбы.
Как рассказал нардеп и советник главы МВД Антон Геращенко, семьи правоохранителей, погибших во время перестрелки в селе Княжичи под Киевом, получат примерно 700 тысяч гривен.