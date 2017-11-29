Климкин: США готовятся расширять список антироссийских санкций

Павел Климкин, глава внешнеполитического ведомства Украины, заявил о том, что Министерство финансов США готовится к расширению антироссийских санкций, и уже в начале следующего года обнародует список российских компаний и бизнесменов, на которых будут наложены ограничения, передает replyua.net со ссылкой на Новое время.
«Этот закон очень важный, поскольку он расширяет не только формальный список, а саму логику санкций. В конце января должен быть подготовлен Министерством финансов Соединенных Штатов с помощью всех американских институтов соответствующий список. Этот список сам по себе будет очень важным рычагом воздействия и рычагом давления на Россию», - подчеркнул глава МИД.
Также Климкин отметил, что Соединенные Штаты должны продолжать усиливать давление на Россию только в координации со странами Евросоюза. Напомним, что ранее глава МИД Украины, находясь в Брюсселе на саммите Восточного партнерства, обратился к коллегам с просьбой поддержать резолюцию украинской делегации ООН по ситуации в Крыму с правами человека.