Тиллерсон озвучил срок действия антироссийских санкций

В том числе, американский чиновник заявил: «США очень надеется на то, что в Москве таки примут меры для полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и в полной мере Россия выполнит соглашения, достигнутые сторонами в Минске. Это даст нам возможность начать процесс нормализации двусторонних отношений. Но, разрешите внести некоторую ясность: антироссийские санкции, которые связаны с Минским процессом, будут действовать до тех пор, пока в Кремле не прекратят действия, которые к ним привели».
В это же время госсекретарь США отметил, что пока украинский вопрос не будет разрешен, о нормализации отношений между США и Россией и речи быть не может. Рекс Тиллерсон заявил: «Я озвучивал Российской Федерации, что мы никогда не сможем нормализовать отношения до тех пор, пока вопрос по Украине не будет решен. На сегодняшний день это остается постоянным препятствием, в результате чего нам необходимо принять меры».