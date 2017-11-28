Омелян розповів, як можна зупинити будівництво Росією Керченського мосту

Очільник Міністерства інфраструктури України Володимир Омелян переконаний, що необхідно у терміновому порядку припинити процес будівництва в анексованому Криму будівництво Керченського мосту, інформує replyua.net з посилання на прес-службу відомства.
«Терміново потрібно зупинити будівництво Керченського мосту, і це можливо лише під тиском міжнародних партнерів України та запровадження нових санкцій проти Російської Федерації як держави, проти компаній і фізичних осіб, що мають відношення до незаконного будівництва», - заявив високопосадовець, виступаючи на Міжнародній конференції з морської безпеки в Києві.
За словами високопосадовця, 24 травня у Москві оголосили про обмеження параметрів для проходження суден, які прямують з Чорного в Азовське море і навпаки під аркою мосту через Керченську протоку. Володимир Омелян підкреслив, що для США втрати від експорту складають один мільйон тон металу українського виробництва. За словами міністра, це питання він вже підняв 27 листопада на Генеральній асамблеї Міжнародної морської організації.