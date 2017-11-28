Волкер: «Путин пока не решил, что он хочет сделать с Донбассом»

Спецпредставитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по украинским вопросам Курт Волкер заявил, что Владимир Путин
, действующий президент России, пока что еще не принял окончательное решение, что он хочет сделать на Донбассе, о чем информирует replyua.net
со ссылкой на «Левый берег». В интервью Институту Горшечника, которое транслировалось на восьмом Национальном Экспертном Форуме в столицу Украины, американский дипломат, в результате такого поворота событий, сохраняется вариант, что решение будет позитивным для всех сторон.
В частности, спецпредставитель США
заявил: «Кто решения принимает? Президент России Путин. И я думаю, что Владимир Путин еще не решил окончательно, что он тут хочет сделать. И мы имеем возможности достичь соглашения, которое будет в интересах всех, как России, так и Украины с Западом».
Согласно словам Курта Волкера, речь идет о выводе с Донбасса иностранных войск, а также возврата региона в состав независимой Украины. Кроме того, по его словам, тут говорится о политических шагах, которые предусмотрены соглашениями, достигнутыми в Минске. При этом он добавил: «Вот на что мы полагаем свою надежду».
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