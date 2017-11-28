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Волкер: «Путин пока не решил, что он хочет сделать с Донбассом»

Волкер: «Путин пока не решил, что он хочет сделать с Донбассом»Спецпредставитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по украинским вопросам Курт Волкер заявил, что Владимир Путин, действующий президент России, пока что еще не принял окончательное решение, что он хочет сделать на Донбассе, о чем информирует replyua.net со ссылкой на «Левый берег». В интервью Институту Горшечника, которое транслировалось на восьмом Национальном Экспертном Форуме в столицу Украины, американский дипломат, в результате такого поворота событий, сохраняется вариант, что решение будет позитивным для всех сторон.

В частности, спецпредставитель США заявил: «Кто решения принимает? Президент России Путин. И я думаю, что Владимир Путин еще не решил окончательно, что он тут хочет сделать. И мы имеем возможности достичь соглашения, которое будет в интересах всех, как России, так и Украины с Западом».

Согласно словам Курта Волкера, речь идет о выводе с Донбасса иностранных войск, а также возврата региона в состав независимой Украины. Кроме того, по его словам, тут говорится о политических шагах, которые предусмотрены соглашениями, достигнутыми в Минске. При этом он добавил: «Вот на что мы полагаем свою надежду».
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