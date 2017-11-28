«Я терпел долго»: Известный телеведущий резко обратился к критикам «Сватов»

Известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в соцсети Facebook поддержал юмориста Владимира Зеленского, записавшего недавно видеообращение к СБУ в связи с решением о запрете на въезд в Украину актеру Федору Добронравову, передает replyua.net. В том числе, Комаровский щедро похвалил творчество Зеленского и жестко обратился к людям, которым не понравилось обращение Зеленского к силовикам.
«Вы уже достали, морализаторы. Для вас врагами не являются тысячи ворюг, лжецов, бандитов, манипуляторов, профессиональных разжигателей ненависти между людьми, реальных убийц, продажных «охранителей права» — они все для вас не враги. А вот артисты вам стали врагами», - написал врач. По его мнению, как раз участники «Квартала 95» - настоящие патриоты, а не те люди, которые хотят запрета «Сватов» в Украине.
«Долгое время я терпел в своей новостной ленте профессиональных торговцев патриотизмом и сторонников единственно правильного образа мыслей, единственно правильных истории, географии, языкознания. Я понял: это безнадежно. Здоровье, дети, семья, любовь, честь, совесть, искусство — это все пустые слова. Ради бредовых идей, денег и власти они готовы к развалу страны», - отметил Комаровский.