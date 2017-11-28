Минский процесс: РФ максимально блокирует любой прогресс по Донбассу, - Марчук

Согласно словам Марчука, прогресс наблюдается исключительно в вопросе обмена пленными. В частности, он заявил: «Могу с уверенностью сказать, что последние десять – одиннадцать раундов переговорного процесса четко видно, что Россия дала установку своим представителям, максимально блокировать любой прогресс. Одно только, то, что касается обмена пленными, это по всему видно, что тут результат будет позитивный, ведь договоренности были достигнуты на самом высоком уровне».
По словам представителя Украины в ТКГ, Россией уже были отклонены предложения с нашей стороны по проведению мониторинга мест, где концентрируется отведенное вооружение, а также представители РФ отвергли предложение установить посты СММ ОБСЕ на участках границы между Украиной и страной-агрессором, которые не контролируются.