Финансист: Минфин уверенно ведет страну к дефолту

Хотя в Министерстве финансов сообщили о том, что размер фактического госдолга в Украине составляет 77 миллиардов американских долларов, в действительности эта сумма значительно больше. Как передает replyua.net, об этом в своей колонке на сайте Liga.net сообщил финансовый эксперт, управляющий партнер компании Capital Times Эрик Найман.
«Мне известно о совершенно других цифрах, которые я получил от депутатов, направивших депутатский запрос в министерство – 118 млрд долларов… Таким образом, мы в лице министерства просто не честны перед собой. А то, что мы видим сейчас на их сайте, является неприкрытой ложью», – отметил Найман. Финансист считает, что Украина глубоко проглотила долговой крючок, и в Минфине этому только радуются.
«Ведомство с успехом пользуется логичным бегством украинских граждан из депозитов в гособлигации под влиянием снижения ставок. Уже миллиард гривен физические лица вложили в ОВГЗ. Минфину это дает возможность без проблем размещать долговые бумаги на внутреннем рынке», – заявил Найман. Он уверен, что подобная тенденция сохранится в течение всего следующего года.