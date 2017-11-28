Волкер розповів, чому не працюють Мінські домовленості

«Уже більше трьох років існують Мінські домовленості. Нормандський формат, в якому приймають участь Франція, Німеччина, Україна та Росія, спрямований на сприяння реалізації Мінських угод. І ніщо, насправді, не працює», - заявив Волкер. За його словами, Мінські домовленості містять в собі всі необхідні складові для відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. Але вони не виконуються через «суперечки по колу». Проблема врегулювання української кризи обговорюється на переговорах в різних форматах, зокрема, в «нормандському форматі», який включає Росію, Францію, ФРН, Україну. Сполучені Штати не беруть участі в ньому, але періодично це питання піднімається.
У Варшаві раніше також пропонували перенести переговори в «женевський формат», тобто проводити їх за участі США і Польщі, як сусідньої з Росією і Україною держави. Однак домовленостей про припинення вогню вдалося домогтися лише в Мінську, на зустрічах контактної групи за посередництва Москви і ОБСЄ.